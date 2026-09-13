Мельниченко: украинский беспилотник уничтожен на границе Пензы

В Пензенской области ночью был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко.По словам главы региона, БПЛА уничтожили силами ПВО на границе Пензы.
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