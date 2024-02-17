Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    пора на этих складах Петрову и Башарову поработать, потом там кондиционер взорвется сам.....Марионетка Байден...
  • Константин Самарин
    Странно в этом списке выглядит Египет, чьи власти находятся под полным контролем США.НОЧЬ_БРИКС+: впеч...
  • Вячеслав Гордеев
    Браво , продолжайте в том же духе, укррейх должен сдохнуть. Российским воинам доброго здоровья и успехов, возвращайте...«Отважные» взяли ...

При бегстве из Авдеевки часть сил ВСУ взята в плен Армией России

При бегстве из Авдеевки часть сил ВСУ взята в плен Армией России

При бегстве из Авдеевки часть сил ВСУ взята в плен армией России. Командующий группировки войск «Таврия» генерал Тарнавский заявил, что при выходе из Авдеевки, «под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военных попало в плен».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх