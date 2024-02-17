При бегстве из Авдеевки часть сил ВСУ взята в плен армией России. Командующий группировки войск «Таврия» генерал Тарнавский заявил, что при выходе из Авдеевки, «под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военных попало в плен».