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«С 2014 года страна перешла под внешнее управление»: Медведчук — о противниках киевской власти и о будущем украинцев

«С 2014 года страна перешла под внешнее управление»: Медведчук — о противниках киевской власти и о будущем украинцев

Украинский политик Виктор Медведчук подчеркнул важность того, чтобы во всём мире услышали голос «другой Украины», которая не поддерживает антироссийские и неонацистские взгляды режима, установившегося после государственного переворота в 2014 году.

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