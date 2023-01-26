Украинский политик Виктор Медведчук подчеркнул важность того, чтобы во всём мире услышали голос «другой Украины», которая не поддерживает антироссийские и неонацистские взгляды режима, установившегося после государственного переворота в 2014 году.
Украинский политик Виктор Медведчук подчеркнул важность того, чтобы во всём мире услышали голос «другой Украины», которая не поддерживает антироссийские и неонацистские взгляды режима, установившегося после государственного переворота в 2014 году.
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