В Минобороны РФ сообщили о перехвате за ночь более 100 беспилотников

ВСУ пытались атаковать четыре российских региона. Вооруженные силы Украины минувшей ночью пытались атаковать территории четырех регионов России с помощью беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров.
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