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Метеоролог раскрыл правду, как 65 лет назад Новосибирск накрыл радиоактивный дождь

Метеоролог раскрыл правду, как 65 лет назад Новосибирск накрыл радиоактивный дождь

Последствия ощущались годами, а рассказали об этом лишь спустя десятилетия 17–19 сентября 1961 года над Новосибирской областью прошел радиоактивный дождь — след ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

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