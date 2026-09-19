Вулкан Невадос-де-Чилья в Чили активизировался в разгар горнолыжного сезона

Вулкан Невадос-де-Чильян, расположенный рядом с горнолыжным курортом в Чили, выбросил столб пепла с высоким содержанием частиц горных пород и застывшей магмы, пишут Telegram-каналы.
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