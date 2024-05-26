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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Суровый приговор организаторам нелегальной миграции. Первые итоги судов радуют.

Суровый приговор организаторам нелегальной миграции. Первые итоги судов радуют.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, на фотографии Татьяна Фролова. Знаете какая у неё была должность до посадки? Начальник отдела миграции ОМВД по району Кунцево (Москва).

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Комментарии
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Сергей Андросов
Для бабы и пять многовато.
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11 час.
Андрей Павлов
&quot;Теперь очевидно , что сажать будут надолго, сопровождая крупными штрафами.&quot; Абсолютно не очевидно. Нет, показательные посадки конечно будут, но систему то пока не трогают. Значит на место выбывшего &quot;бойца&quot; обязательно придут новые. Хоть Маркс имел в виду капиталистов, когда говорил о 300% прибыли, чиновников это тоже касается. Тем более что откаты от диаспор это далеко не 300%.
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8 час.
ВШ
Владимир Шабалин
Молодая еще на вид. После отсидки  поживет... Наверное, в укромном местечке капиталец припрятан.
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6 час.

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