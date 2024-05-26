Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, на фотографии Татьяна Фролова. Знаете какая у неё была должность до посадки? Начальник отдела миграции ОМВД по району Кунцево (Москва).
Суровый приговор организаторам нелегальной миграции. Первые итоги судов радуют.
Комментарии
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Сергей Андросов
Для бабы и пять многовато.
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11 час.
Андрей Павлов
"Теперь очевидно , что сажать будут надолго, сопровождая крупными штрафами." Абсолютно не очевидно. Нет, показательные посадки конечно будут, но систему то пока не трогают. Значит на место выбывшего "бойца" обязательно придут новые. Хоть Маркс имел в виду капиталистов, когда говорил о 300% прибыли, чиновников это тоже касается. Тем более что откаты от диаспор это далеко не 300%.
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8 час.
ВШ
Владимир Шабалин
Молодая еще на вид. После отсидки поживет... Наверное, в укромном местечке капиталец припрятан.
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6 час.
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