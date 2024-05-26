Суровый приговор организаторам нелегальной миграции. Первые итоги судов радуют.

Андрей Павлов

"Теперь очевидно , что сажать будут надолго, сопровождая крупными штрафами." Абсолютно не очевидно. Нет, показательные посадки конечно будут, но систему то пока не трогают. Значит на место выбывшего "бойца" обязательно придут новые. Хоть Маркс имел в виду капиталистов, когда говорил о 300% прибыли, чиновников это тоже касается. Тем более что откаты от диаспор это далеко не 300%.