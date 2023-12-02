Назван средний срок продажи «вторички» в Москве

Срок продажи квартир на вторичном рынке в Московском регионе резко вырос в течение последних месяцев, обратили внимание аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», проанализировав сделки, заключенные в 2023 году.
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