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ТАСС

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ФСБ задержала пытавшихся вывезти исполнителя сорванного в Подмосковье теракта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ помимо предполагаемого исполнителя предотвращенного теракта на стратегическом предприятии в Московской области задержали группу его пособников, планировавших вывезти мужчину из России после совершения диверсии, сообщил на распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ видео генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

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