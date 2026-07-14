ФСБ задержала пытавшихся вывезти исполнителя сорванного в Подмосковье теракта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ помимо предполагаемого исполнителя предотвращенного теракта на стратегическом предприятии в Московской области задержали группу его пособников, планировавших вывезти мужчину из России после совершения диверсии, сообщил на распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ видео генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.