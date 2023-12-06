Медведчук: власти Украины запрещают переговоры с РФ, чтобы отдалить крах режима

Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинские власти против переговоров с Россией, поскольку их позиции значительно ослабели, что может привести к краху действующей власти.
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