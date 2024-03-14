Захарова оценила слова Риги о железном занавесе между РФ и Прибалтикой

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о том, что Россию и Прибалтийские страны разделит железный занавес.
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