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Жарко точно не будет: 10 летних причесок, которые выдержат пляж, прогулку и активный день

Жарко точно не будет: 10 летних причесок, которые выдержат пляж, прогулку и активный день

Лето – время повышенной активности. Когда на улице тепло, хочется поскорее отправиться на прогулку, посетить какое-нибудь развлекательное мероприятие под открытым небом, сходить на пляж, сыграть там в волейбол.

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