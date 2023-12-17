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10 «старомодных» манер, без которых не вырастить успешного и самостоятельного ребёнка

10 «старомодных» манер, без которых не вырастить успешного и самостоятельного ребёнка

10 «старомодных» манер, которые современные родители так часто упускают.  О времена, о нравы. В Сети, новостях, комментариях– везде найдется кучка взрослых, которая во всех бедах и проблемах будет винить молодёжь и подростков.

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