10 «старомодных» манер, без которых не вырастить успешного и самостоятельного ребёнка

10 «старомодных» манер, которые современные родители так часто упускают. О времена, о нравы. В Сети, новостях, комментариях– везде найдется кучка взрослых, которая во всех бедах и проблемах будет винить молодёжь и подростков.
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