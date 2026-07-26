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Нижегородская правда

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Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде 26 июля

Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде 26 июля

26 июля в Нижний Новгород придут ливни. Информацию опубликовала городская администрация.  По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сегодня местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются сильные дожди.

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