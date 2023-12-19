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Театр абсурда

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    Что же у нас в стране столько бесов-то развелось, что путают бедных, белых, пушистых.... зайчиков?Пробил с ноги по ...
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Российские «художницы» больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны

Российские «художницы» больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны

Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер (Герой Труда Российской Федерации, член Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики гимнастики Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им.

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