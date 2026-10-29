Киностудия Горького - база для будущих профи и точка притяжения москвичейПравительство Москвы реализует масштабный проект «Москва — город кино», одним из важнейших элементов которого стал перезапуск одной из старейших в России студий – Киностудии Горького.
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Реконструкция и впрямь масштабная.
Студия им М.Горького - это знамя культуры и творческого наследия страны СССР!
Так как собираются нынешние творческие силы страны это наследие продвигать и для нынешней народной среды и, не менее важно, - будущей ?!
Ведь сегодня в стране у нас КИНА нет...а есть детские сказки и ИИ-картинки...
Грандиозная реконструкция! Спасибо всем причастным. Это важное дело.