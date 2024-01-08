Итоги СВО-2023: Что захватили и уничтожили ВС РФ, и чем хвастаются ВСУ

В ушедшем году враг понес огромные потери натовской техники и живой силы — подробности Александр Ситников Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Лидер бандерштата Зеленский в своем новогоднем обращении к нации заявил, что каждый житель страны рано или поздно должен сделать выбор между исполнением своего долга перед Украиной и статусом беженца.