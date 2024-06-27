Джей Ло, берегись! «Дружеское» сближение Аффлека с его экс-супругой выходит за рамки приличий

Инсайдер утверждает, что Бен готов вернуться к Дженнифер Гарнер. Бен Аффлек все больше сближается с бывшей женой LEGION-MEDIAУдивительно близкая дружба, которая наблюдается последнее время между Беном Аффлеком и Дженнифер Гарнер, начинает казаться многим очень подозрительной.