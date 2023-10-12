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Русская весна

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ЦАХАЛ наносит удары по Газе, в израильских городах воют сирены тревоги (ВИДЕО)

ЦАХАЛ наносит удары по Газе, в израильских городах воют сирены тревоги (ВИДЕО)

Израильские истребители в ночь на 12 октября нанесли удар по элитному подразделению ХАМАС в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post.

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