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В Михайловской военной артиллерийской академии состоялись торжественные мероприятия в честь Дня ракетных войск и артиллерии

В Михайловской военной артиллерийской академии состоялись торжественные мероприятия в честь Дня ракетных войск и артиллерии

Важным событием праздника стала передача в домовой храм при академии иконы Архангела Михаила и напрестольного креста с частицей Животворящего Креста Господня.

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