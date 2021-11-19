В Михайловской военной артиллерийской академии состоялись торжественные мероприятия в честь Дня ракетных войск и артиллерии

Важным событием праздника стала передача в домовой храм при академии иконы Архангела Михаила и напрестольного креста с частицей Животворящего Креста Господня.
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