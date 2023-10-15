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Мойва и люди

Тут какие-то грантоеды из максимально продвигающей украинство конторы «Спильномова» провели исследование в детских садах, и оказалось, что только 15% детей говорят на мове.

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