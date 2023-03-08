Газета Труд

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Закончится «как во Вьетнаме». Американский эксперт спрогнозировал финал украинского конфликта

Закончится «как во Вьетнаме». Американский эксперт спрогнозировал финал украинского конфликта

Как только случится военное поражение Украины на поле боя, США сразу бросят нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и его людей, стараясь быстрее абстрагироваться от всего того, что ранее случилось, забыв все ужасы украинской войны.

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