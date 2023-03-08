Как только случится военное поражение Украины на поле боя, США сразу бросят нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и его людей, стараясь быстрее абстрагироваться от всего того, что ранее случилось, забыв все ужасы украинской войны.
Как только случится военное поражение Украины на поле боя, США сразу бросят нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и его людей, стараясь быстрее абстрагироваться от всего того, что ранее случилось, забыв все ужасы украинской войны.
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