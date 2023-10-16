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Система ПВО за сутки сбила принадлежащие ВСУ два МиГ‑29 и Су‑25

Система ПВО за сутки сбила принадлежащие ВСУ два МиГ‑29 и Су‑25

РИАМО - 16 окт. ВС России сбили 2 истребителя Миг-29 и 1 штурмовик Су-25 украинской армии в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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