«Нескучная будет»: какая погода ждет россиян на следующей неделе

Предстоящая неделя для многих жителей России станет настоящим испытанием из-за погодных условий. В ряде регионов вновь будут побиты рекорды, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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