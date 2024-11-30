Большой театр установил лимит для аукционных билетов на «Щелкунчик»

Больше четырех билетов в одни руки нельзя приобрести на аукционе билетов на балет «Щелкунчик», сообщает пресс-служба Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) 30 ноября в Telegram-канале.
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