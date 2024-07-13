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В РПЦ попросили учесть извинения артиста Шарлота, прикрепившего к дереву фото патриарха

В РПЦ попросили учесть извинения артиста Шарлота, прикрепившего к дереву фото патриарха

Из-за действия горе-певца на него завели два уголовных дела.Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что извинения певца Шарлота должны быть учтены во время расследования уголовного дела.

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