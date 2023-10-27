Атака БПЛА по Курской АЭС в Курчатове: что известно

Поздно вечером четверга украинцы несколько раз пытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове.По данным телеграмм-канала SHOT, украинцы трижды за вечер четверга, 26 октября 2023 года пытались атаковать Курскую АЭС.
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