18-летний игрок «Зенита» - об изменениях в тренировках команды после поражения от «Спартака» и долге перед болельщиками

«Ко встрече в Воронеже после неудачи в прошлом туре мы подходим с мыслями только о победе, - заявил 18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков в ходе брифинга перед выездом команды на матч 6-го тура РПЛ.
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