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Бобровский объяснил, почему празднует победы с национальным флагом: «Россия нас воспитала»

Бобровский объяснил, почему празднует победы с национальным флагом: «Россия нас воспитала»

Голкипер «Торонто» Сергей Бобровский высказался о важности демонстрации российского флага во время празднования знаковых побед за рубежом.

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