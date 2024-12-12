Цитрусовый риск – мандарины не такие уж и безобидные: как любимые предновогодние фрукты могут повлиять на здоровье Ольга БезродняяМандарины, как и любые фрукты, имеют свои особенности, которые противопоказаны определенной группе лиц, потому что принесут большой вред здоровью.