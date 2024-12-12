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Цитрусовый риск – мандарины не такие уж и безобидные: как любимые предновогодние фрукты могут повлиять на здоровье 

Цитрусовый риск – мандарины не такие уж и безобидные: как любимые предновогодние фрукты могут повлиять на здоровье 

Цитрусовый риск – мандарины не такие уж и безобидные: как любимые предновогодние фрукты могут повлиять на здоровье  Ольга БезродняяМандарины, как и любые фрукты, имеют свои особенности, которые противопоказаны определенной группе лиц, потому что принесут большой вред здоровью.

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