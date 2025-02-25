Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что действия украинских властей в отношении мирных жителей, включая жителей Курской области, не соответствуют нормам ведения войны и представляют собой терроризм.
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