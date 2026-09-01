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Царьград

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Politico: Бессент резко перебил Силуанова и потребовал остановить бои на Украине

Politico: Бессент резко перебил Силуанова и потребовал остановить бои на Украине

Встреча министра финансов США Скотта Бессента с его русским коллегой Антоном Силуановым прошла во время заседания министров финансов G20 в американском Ашвилле.

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