Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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НЕФТЬ И ГАЗ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ «ИСКОПАЕМЫМ ТОПЛИВОМ»

НЕФТЬ И ГАЗ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ «ИСКОПАЕМЫМ ТОПЛИВОМ»

ЭТО — ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ, СОЗДАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ МЕЖДУ ТВЕРДОЙ МАНТИЕЙ И ЖИДКИМ ЯДРОМ: «Абиогенное глубинное происхождение углеводородов и формирование месторождений нефти и газа» «Теория абиогенного глубинного происхождения углеводородов признает, что нефть является первичным материалом глубинного происхождения [Кутчеров, Краюшкин 2010].

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