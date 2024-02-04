НЕФТЬ И ГАЗ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ «ИСКОПАЕМЫМ ТОПЛИВОМ»

ЭТО — ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ, СОЗДАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ МЕЖДУ ТВЕРДОЙ МАНТИЕЙ И ЖИДКИМ ЯДРОМ: «Абиогенное глубинное происхождение углеводородов и формирование месторождений нефти и газа» «Теория абиогенного глубинного происхождения углеводородов признает, что нефть является первичным материалом глубинного происхождения [Кутчеров, Краюшкин 2010].