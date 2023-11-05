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Выяснилось, что рыба может утонуть

Выяснилось, что рыба может утонуть

В условиях глобального потепления климата, воды океанов в тропической зоне нагреваются выше 26 градусов по Цельсию и это становится причиной возникновения мощных штормов таких, как «Эндрю», «Катрина», «Иэн».

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