Выяснилось, что рыба может утонуть

В условиях глобального потепления климата, воды океанов в тропической зоне нагреваются выше 26 градусов по Цельсию и это становится причиной возникновения мощных штормов таких, как «Эндрю», «Катрина», «Иэн».
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