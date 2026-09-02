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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Локомотива» в жесткой форме поговорили с командой в аэропорту после матча с «Акроном». Галактионова призывали уйти в отставку («Мутко против»)

Болельщики « Локомотива » вступили в конфликт с командой в аэропорту после матча с « Акроном ». Вчерашняя встреча 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в Самаре завершилась поражением железнодорожников по пенальти (0:0, 4:5 пен.

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