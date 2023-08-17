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Британский музей уволил сотрудника после исчезновения драгоценных предметов: идет расследование

Британский музей уволил сотрудника после того, как из коллекции исчезли предметы. Как оказалось, сокровища, включая ювелирные изделия и драгоценные камни, хранившиеся в кладовой, пропали, были украдены или повреждены, сообщили в лондонском музее.

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