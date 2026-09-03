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Немкин предупредил о появлении в App Store фейковых приложений Rutube, VK и MAX

Немкин предупредил о появлении в App Store фейковых приложений Rutube, VK и MAX

В AppStore появились фейковые приложения MAX, Rutube, VK и других российских сервисов. Об этом в своем Телеграм-канале заявил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).

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