Немкин предупредил о появлении в App Store фейковых приложений Rutube, VK и MAX

В AppStore появились фейковые приложения MAX, Rutube, VK и других российских сервисов. Об этом в своем Телеграм-канале заявил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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