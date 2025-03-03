17 женщин в истории, которые не стеснялись своей ориентации

Если вы думаете, что открытые геи и лесбиянки появились относительно недавно, подумайте еще раз. Предлагаем вам ознакомиться с историческими личностями женского пола, которые совершенно не стеснялись своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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