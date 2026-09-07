Аксаков: одним из ключевых преимуществ цифрового рубля являются безлимитные бесплатные переводы

Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») напомнил, что одним из ключевых преимуществ цифрового рубля являются безлимитные бесплатные переводы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Разворотнева реко...
- Эксперт назвал ло...
- А МИД: Россия вышла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым