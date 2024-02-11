Песков: смысла в интервью Путина западным СМИ нет

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что с начала спецоперации западные СМИ настойчиво просят интервью с Владимиром Путиным, но в этом нет смысла, так как они не дают сбалансированную информацию.
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