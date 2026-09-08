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Татар-информ

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Возбуждено уголовное дело после падения стрелы зернопогрузчика на подростка в РТ

Возбуждено уголовное дело после падения стрелы зернопогрузчика на подростка в РТ

После травмирования подростка на одном из предприятий в Татарстане завели уголовное дело. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Смаиль Балтасинского района 13-летний юноша прошел на территорию сельскохозяйственного предприятия, где на него рухнула тяжелая стрела зернопогрузчика.

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