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Царьград

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В Новороссийске открыли стихийный мемориал в память о погибших при атаке

В Новороссийске открыли стихийный мемориал в память о погибших при атаке

В Новороссийске организован стихийный мемориал в память о погибших в результате ночной атаки. Местом его размещения стал сквер имени А.

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