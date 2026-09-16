WTI Crude, What's next? Midterms ahead! CL1!-CL2! NYMEX_DL:CL1!-NYMEX_DL:CL2! TheTrade_Cat Following my previous play, we see that price is now consolidating in the $101–$106 corridor.
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