«Оригинал на 100%»: в Москве выставили на продажу горбатый «Запорожец» за 3,1 млн рублей

Объявление о продаже коллекционного ЗАЗ-965 появилось в классифайдах. Автомобиль 1963 года выпуска находится в Москве и, как утверждает продавец, пребывает в полностью оригинальном состоянии.
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