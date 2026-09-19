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«Оригинал на 100%»: в Москве выставили на продажу горбатый «Запорожец» за 3,1 млн рублей

«Оригинал на 100%»: в Москве выставили на продажу горбатый «Запорожец» за 3,1 млн рублей

Объявление о продаже коллекционного ЗАЗ-965 появилось в классифайдах. Автомобиль 1963 года выпуска находится в Москве и, как утверждает продавец, пребывает в полностью оригинальном состоянии.

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