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Царьград

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Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб

Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб

В матче против "Сан-Хосе Шаркс" хоккеист отметился заброшенной шайбой.В матче Национальной хоккейной лиги между командами «Вашингтон Кэпиталз» и "Сан-Хосе Шаркс" нападающий Александр Овечкин забил свой 887-й гол.

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