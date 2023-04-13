ВСУ при отступлении из Артемовска, взрывают жилые дома, пытаясь затруднить «Вагнеру» наступление

Один из командиров штурмового отряда «Вагнер» заявил журналистам РИА Новости о том, что противник применят тактику «выжженной земли», чтобы затруднить продвижение российских бойцов, они поджигают, либо взрывают многоэтажные жилые дома в Бахмуте.