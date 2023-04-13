РИАП "АПРАЛ" МТ

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ВСУ при отступлении из Артемовска, взрывают жилые дома, пытаясь затруднить «Вагнеру» наступление

ВСУ при отступлении из Артемовска, взрывают жилые дома, пытаясь затруднить «Вагнеру» наступление

Один из командиров штурмового отряда «Вагнер» заявил журналистам РИА Новости о том, что противник применят тактику «выжженной земли», чтобы затруднить продвижение российских бойцов, они поджигают, либо взрывают многоэтажные жилые дома в Бахмуте.

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