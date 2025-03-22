Большие расходы Германии, находящейся в рецессии, напугали ЕС и союзников

Впервые за долгое время в Германии меняют конституцию, основной закон и совсем не для того, чтобы улучшить жизнь граждан, но только чтобы снять запреты на крупные государственные займы ради удовлетворения аппетитов европейского ВПК.
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