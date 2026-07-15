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Закон, порядок, государство

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В МВД России подведены итоги первого этапа общероссийской акции «Защитники Отечества»

На территории Российской Федерации проведен первый этап общероссийской акции «Защитники Отечества». Она реализована МВД России во взаимодействии со структурными подразделениями Министерства обороны Российской Федерации.

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