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Царьград

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Суточно.ру увеличил цены на аренду жилья в России на 3% в июле

Суточно.ру увеличил цены на аренду жилья в России на 3% в июле

Аналитики "Суточно.ру" сообщают: в июле аренда жилья для туристов в России стала дороже на 3%, достигнув 5,3 тыс.

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