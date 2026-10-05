Грузия продлила выплаты украинцам до 1 января 2027 года

Грузия продлила социальные выплаты для украинских граждан до 1 января 2027 года. Пособие составляет 300 лари на семью и 45 лари на человека.
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